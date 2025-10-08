"Предлагам на доц. Киселова и колегите от 51-то Народно събрание, както имаше комисия побезводието, която свърши не лоша работа, така да направят една временна комисия или подкомисия, която да бъде за мерките за приспособяване към измененията на климата. Защото това бли изисквало законодателни промени и може би и нов закон." Това каза в ефира на bTV Radio доц. Борислав Великов, член на УС на Българската асоциация по водите, по повод наводнението във вилно селище "Елените" и разкритията за строителството през годините.

"Дори когато човек погледне тези снимки как са подредени отделните хотели, вили точно по пътя на водата, неща, които и без птичи поглед е ясно, че не би трябвало да бъдат там. След като е било ясно, че има пълна забрана по чл. 143 от Закона за водите за извършване на строежи над покрити речни участъци. След като такава скъпа цена платихме за тази безотговорност и некопметентност, сега и прокуратурата и всички компетентни органи трябва да се задействат и да има търсене на персонална отговорност", посочи още доц. Великов.

Целия разговор за причините за бедствието, ще се стигне ли до отговорните лица, които са разрешили строителството и какви мерки трябва да бъдат предприети, можете да чуете на следващия звуков файл.