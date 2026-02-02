„Аз не мисля, че ще бъде много трудно, според мен Илияна Йотова ще трябва да избира между Димитър Главчев и Андрей Гюров и дори по-вероятно е да избере втория, тъй като той се очертава като по-отдалечен от всички политически сили, включително и от ПП-ДБ, където донякъде може да се търси връзка, и с тази уговорка, която президентката Йотова направи, че изборът й на практика е предопределен, тя няма да има кой знае каква отговорност, дори аз не виждам голям смисъл от тези консултации, които ще се водят, освен разбира се, да се изчака да измине достатъчно време, за да може тя да насрочи предсрочните избори веднага, след като минат Великденските празници. По този начин има известно протакане, което лично аз много не одобрявам, но в крайна сметка това ще бъде полезно може би за президента Румен Радев, сега вече стъпил както мнозина го приканваха на политическия терен.“ Това коментира пред bTV Radio доц. Борислав Великов, бивш председател на Народното събрание, за избора на бъдещия служебен премиер.

„Служебното правителство трябва да гарантира достатъчно условия за честни избори, но това, което е като практика последните години – свързано с корпоративен вот, с купуване на гласове, това не зависи от правителството, не зависи от президентката, практически това е покварена практика, която постепенно трябва да се изкоренява, но не може изведнъж. Разбира се, участието на Румен Радев на политическия терен с очакваната повишена активност, която аз смятам за безспорна – че ще има такава, ще намали силно влиянието на купения и корпоративния вот, но независимо от това той ще види сериозни трудности, защото партии и коалиции като ГЕРБ-СДС, като Новото начало-ДПС, вече имат стабилни корени по места и вълната, която ще повдигне Радев няма да е достатъчна според мен, за да му осигури някакво особено мнозинство, и да го има, то ще бъде крехко, поради което и аз съм на мнение на повечето анализатори, че вероятно няма да му стигнат гласовете и той прави намеци за евентуално коалиране, което по принцип е правилно, защото ние може да очакваме, че бъдещото правителство на България, излъчено от 52-я парламент ще бъде коалиционно, в това няма нищо лошо, стига да бъде по-принципно и действително това разграждане на модела от последните 5-10 години да бъде довършено или поне започнато.“, посочи още доц. Великов.

„Румен Радев безспорно поне за мен ще бъде в ляво, дори да се закичи с брошката център-ляво, дори да говори с всички, той ще бъде обединител на лявото в България, следователно дясното също ще трябва да набере сили, пара, да се обедини, за да може да окаже достойна съпротива. И там коя ще бъде първата политическа сила – дали неродената партия или движение с Румен Радев, или ГЕРБ-СДС, това предстои да видим, но ще има повишена активност.“, коментира още бившият председател на Народното събрание.

