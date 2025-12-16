Бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов коментира пред bTV Radio по повод евентуално участие на президента с негов проект на предсрочните парламентарни избори, че очакванията на хората са това да се случи на този вот.

„Това е мъж с достойнство, военен, вече навлязъл в политиката за тези 8-9 години, макар и на пръв поглед като безпристрастен, като обединител и така нататък, но всъщност винаги изразявайки позиции. Доколкото знам подготовка на неговия проект тече, макар и по-приглушено, макар и без много да се демонстрира. Въпросът, който задавате е малко сложен – дали още на тези парламентарни избори, които се очертават някъде например на 29 март или 5 април, преди Великден вероятно, дали не е сега моментът да скочи на политическия терен. Аз лично бих смятал, че е сега моментът, тъй като други анализатори, които смятат, че сега ще има предсрочни парламентарни избори, те няма да доведат до съществени изменения в електоралната картина и в 52-то Народно събрание, и чак вече на следващите парламентарни избори, които ще бъдат някъде през лятото най-вероятно или когато му дойде времето, тогава Радев ще скочи с пълна мощ, но може би тогава ще е малко късно. Очакванията на хората са по-скоро проектът на Радев да се осъществи сега.“, посочи доц. Великов.

„Ние знаем навремето, моя милост заедно с колегите в НДСВ, също така влязохме в политиката без негово величество да има своя партия, там имаше мандатоносители. Президентът Румен Радев би могъл да използва подобна структура на явяване. Мисля, че по-голям ефект ще има, ако той лично оглави и без да размахва юмрук непременно, но да размахва знамето на националната чест, достойнство, борба срещу корупцията и против завладяната държава. Мисля, че тогава доверието в него ще се увеличи още и ще прерасне в една електорална подкрепа, която може да доближи и до 100 мандата в 52-то Народно събрание.“, каза още доц. Борислав Великов.

Целия разговор за политическата ситуация в страната можете да чуете на следващия звуков файл.