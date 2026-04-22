„По-пълната аналогия, която правят и много анализатори е, че победата на Прогресивна България и на г-н Радев е сравнима с това, което направи Иван Костов навремето, той даже имаше малко повече мандати, той сложи началото на промените, създаде добра основа и за управлението и на Негово величество Симеон Сакскобургготски. Ако се върнем към НДСВ и 25 години назад, тогава не само създаденото от Иван Костов и неговите съратници от ОДС, но и самата международна обстановка беше по-благоприятна. Някак си сега е по-трудно, ми се струва, даже заради тези 2 войни, които не са много далече от нас, заради повишаването на цените, което много тормози хората, заради липсата на правосъдие, това, което хората наричат липса на гаранции за сигурността на хората. Това, което се смята може би за положителен политически модел – да има ляво и дясно, които в някакви моменти да си предават мирно властта и да се доказват последователно, тогава Царят някак тушира това с неговото желание да е обединител, да няма противопоставяне. В днешно време за г-н Радев също е малко така характерно благодарение на по-обрания начин, по който той проведе своята кампания, всъщност не е съвсем ясно той къде е, може би е малко в центъра, леко в ляво, но на практика тази еднолична власт, която му се полага след избора на хората, много го задължава, тъй като той ще бъде изправен пред изкушението да командва не само изпълнителната власт, където ако стане министър-председател, ще е естествено, но и законодателната власт, може спокойно да приема законопроекти, които мнозинството смята за полезни за страната, вярвам, че ще са полезни, дано да е така, но до голяма степен може да се изкуши да овладее и съдебната система, г-н Сарафов сега подаде оставка благородно – в кавички или без кавички, но след това като бъде избран ВСС, там също ще има влияние г-н Радев и цялото мнозинство, и като че ли ВСС и тази система – правосъдната, ще останат някакъв гарант за взаимен контрол, г-н Радев и в КС има много голямо влияние, трябва някой да служи като коректив. Да, ще има опозиция в парламента, предполагам силна, защото това са много способни хора около Бойко Борисов и Делян Пеевски, но са твърде малко и доколко ще могат да бъдат коректив? А и ПП-ДБ се заявиха като конструктивна опозиция в много случаи, освен в случая с ВСС, ще видим по какъв начин г-н Радев ще се справи с изкушенията на едноличната власт. Все пак да не забравяме, той е военен, да, много интелигентен, много набра опит тези 9 години, но все пак изкушенията ще бъдат големи.“ Това коментира в ефира на bTV Radio доц. Борислав Великов, бивш председател на Народното събрание за спечеленото мнозинство от Прогресивна България, очакванията към партията и аналогиите, които могат да се направят с изборите преди години.

„Ние очакваме някакви конкретни дела, не само общи постановки в програмата, във връзка с това, че има вече 3 години спад в индустрията, Прогресивна България и г-н Радев имаха идеи за подкрепа на икономиката, добра бизнес среда, иновации, без повече дългове за изплащане на заплати“, каза още доц. Великов.

