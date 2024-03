„Това, което мен лично ме учуди е инструкцията от страна на г-н Борисов – хора, които той счита за близки до ГЕРБ политически и като ярки лица, които са разпознаваеми – сегашният председател на Народното събрание и шефът на Сметната палата г-н Главчев да не поемат този ангажимент. Това го намирам за странно, защото предложението за този вариант на конституционна уредба дойде основно от ГЕРБ и ДПС, и от тази гледна точка те пък да оттеглят хора, които считат, че могат да бъдат асоциирани с тях от една страна показва, че не са дообмислили много собствените си предложения, но другото по-важно - усеща се някакво желание да не се поеме отговорност за управлението на страната в период, който изисква служебно правителство.“ Това коментира в ефира на bTV Radio доцент Даниел Смилов – политолог, специалист по сравнително конституционно право, преподавател в Софийския университет и програмен директор на Центъра за либерални стратегии.

„Аз мисля, че може да се намери изход, предполагам, че президентът в крайна сметка ще успее да намери кандидат за министър-председател. Наистина сме в леко парадоксална ситуация, търси се нещо като цар. България не е за първи път в такава ситуация, но по тази нова процедура е нормално да има неясноти и преди тя да е била приложена и преди да има решения на Конституционния съд, които да изясняват някои въпроси. Хората трябва да знаят, че в конституционното право винаги е така – трудно могат да се предвидят всички индивидуалности. Обикновено сравнително кратките конституционни норми в определени ситуации могат да бъдат интерпретирани по различни начини и затова най-успешните конституции са тези, които дългогодишно са били интерпретирани от конституционни съдилища по един или друг начин. С времето предполагам и при нас такъв опит ще се натрупа, но сега ако трябва да говорим конкретно, една от трудностите и това може би е леко недомислен вариант в сегашната уредба е, че са вкарани гуверньорът и заместниците му на централната банка. За тях не само по българското законодателство, но и по европейското има доста сериозни изисквания за несъвместимост и те ако поемат такива ангажименти би трябвало да подадат оставка, а всъщност особено в сегашната ситуация, когато централната банка активно участва в кандидатурата на България за приемане на еврото и изобщо всички стъпки, които трябва да предприемем за постигане на тази цел, това не е особено удачно. Така че предполагам, ако изключим гуверньора и заместниците му на централната банка, президентът ще трябва да се спре на някой от останалите. За беля, така да се каже, омбудсманът е в особена позиция, тя беше вече избрана за следващия български съдия в Страсбург, и заместничката й подаде оставка, така че остават позиции като председателят на Народното събрание, шефът и заместника на Сметната палата, и президентът ще трябва да избира между тях.“, каза още доц. Смилов.

Цялото интервю на доц. Даниел Смилов пред водещата Надежда Василева за предсрочните избори и как на практика ще бъдат приложени промените в Конституцията, според които президентът може да избере от 10 души кой да назначи за служебен премиер, можете да чуете на звуковия файл.