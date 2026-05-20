„Просто професионално свършена работа, и Саня Армутлиева, която е продуцент на песента и отдавна работи в тази сфера и се развива като един съвременен, хващащ тенденциите в тази културна сфера изявен професионалист, и разбира се, успя да открие достатъчно талантлив изпълнител и заедно с това да формира екип, който произведе един конвертируем културен продукт. И тук има много реакции, най-напред остри негативни, не знам от къде се взеха и на кого пречеше тази песен, след това пък много патетични, в някакъв вид пилонен патриотизъм се превръща тази песен, всъщност това крие малко същността й. С тази песен и с този културен продукт България се интегрира към западната популярна култура. Да кажем – на различни нива имаме тази културна интеграция, не много лесна впрочем, на България. На съвсем друго ниво и по друг начин мина тази интеграция през наградата на Георги Господинов, в сферата на високата култура, това е в сферата на популярната култура. Това са най-после важни крачки за нашата западна интеграция, за да можем да усещаме и да имаме изпълнителски този потенциал да влизаме в тази най-сложна сфера на културни очаквания и възможности.“ Това каза пред bTV Radio доц. Георги Лозанов за песента на Дара „Бангаранга“ и за превръщането й в социален и културен феномен.

Целия разговор за успеха и какво остана на втори план тези дни, можете да чуете на следващия звуков файл.