Изявлението на главния прокурор Иван Гешев „Време е политическият боклук от Народното събрание да бъде изметен“, заради което се иска отстраняването му, е квалификация, която никой от неговите предшественици не е правил. Това коментира пред bTV Radio доцент Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет.

„Това са елементи от фактическа страна, чиито въпрос, който стои е дали могат те да бъдат квалифицирани като хипотеза на уронване на престижа на съдебната власт. Едно от предвидените в Закона за съдебната власт основания за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. От където и да го гледаме, подобно изявление на главния прокурор по отношение на народни представители, едва ли може да се разглежда като допустимо и като обичаен език, който главният прокурор може да използва. Факт е, че подобни квалификации не са били правени от никой от предшествениците на настоящия главен прокурор, каквито и особености да е имало в тяхната работа, каквито и критики да са били отправени спрямо тях“, посочи доц. Христев.

По отношение на това в какво емоционално състояние е бил Гешев преди пресконференцията, и искането за изслушване на хора, които са били запознати с това, доц. Христев коментира:

„На мен ми е трудно да видя докрай логиката на това да се изследва в детайли емоционалното състояние на главния прокурор, за да се прецени дали определено негово изявление може да се разглежда като хипотеза на уронване на престижа на съдебната власт. Струва ми се, че предвид на правомощията, ролята, значението, което има главният прокурор в системата на публична власт в България, трябва да е лице, което не се влияе в своето поведение, включително и в публичните си изявления, от едни или други особени моментни обстоятелства, които могат да се отразят на неговото емоционално състояние. Тоест той не е обикновен гражданин, който се намира в някаква текуща хипотеза, който извършва определени нарушения, от там нататък по отношение на тези факти, които представляват нарушение се изследва какво е било неговото емоционално състояние да се индивидуализира да речем отговорността. Все пак това е една от най-важните длъжности в системата на публична власт в България, с определящо значение за прилагане на наказателното законодателство, за гарантиране в по-широк план на най-значимите елементи на законността у нас и на мен ми се струва, че емоционалното състояние на който и да заема тази длъжност в определен момент, не трябва да бъде фактор, който да определя упражняването на тези правомощия, и особено публични изявления, които се правят.“

Цялото интервю с доц. Христо Христев можете да чуете на звуковия файл.