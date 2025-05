"Още от папа Йоан Павел Втори, може би с изключение на папа Бенедикт XVI-ти, който беше малко по-елитарно настроен и като профил, папството и главата на Римокатолическата църква полага големи усилия за скъсяване на разстоянието, на дистанцията между висшия клир и редовите вярващи, така че това е една тенденция, която е устойчива и очевидно тази тенденция оформя насоките за развитие на църквата, привличането на много хора, които са се чувствали дистанцирани от църквата, тоест един такъв курс, който видяхме и при папа Франциск – с активно пътешествие до различни отдалечени места на различни континенти, динамиката в общуването с най-различни групи от вярващи хора, откликването на конкретни социални, културни, екологични, международни проблеми, свързани с войните и с миграцията, изискват от новият папа действително да отговори на очакванията, да бъде много динамично обърнат към проблемите на съвременния свят и до голяма степен да продължи линията на обновление на църквата на папа Франциск." Това коментира в ефира на bTV Radio доц. Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет, на въпрос дали профилът на следващия папа ще бъде близък до този на папа Франциск.

"Повечето наблюдатели и анализатори считат, че най-рано утре може би ще се стигне до изясняване на позициите, защото при всяко гласуване изглежда се оформят съответните тенденции, окрупняват се може би гласовете като вот и се постига някаква степен на консенсус. Този Конклав е по-различен по своя състав, има кардинали от много нови държави, според политиката на папа Франциск за разширяване на католическата църква и включване във висшия клир на духовници от много други периферни държави, това променя баланса на европейските кардинали, които досега винаги са преобладавали, били са в мнозинство, тоест ние имаме една нова ситуация, нова конфигурация в католическата църква. А и от друга страна тези две тенденции, които се очертават най-мащабно – по-либералната, по-прогресивната линия, и известна реакция на по-консервативни, по-традиционно ориентирани кардинали, които също в своите групи се определят и като по-умерени и по-твърди в своите позиции, очевидно усложнява много баланса на силите, на позициите, на предпочитанията, така че сигурно най-малко 3 дни с предвидените гласувания ще бъдат необходими, а някои наблюдатели и изследователи считат, че даже може и по-дълго да се проточи този Конклав за избор на новия папа.", посочи доц. Нушев по отношение на очакванията кога може да се стигне до избор на нов папа, заради различния Конклав.

