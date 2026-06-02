„Комуникацията може би куца при управляващите. Те не толкова като действия са направили до момента нещо лошо, просто липсва онова логическо обяснение защо предлагат определено нещо и тук опозицията като малко по-опитна се възползва доста хитро, донякъде лицемерно, тъй като същите, които в момента плюят и по трите мерки, до преди една година ги предлагаха. Те също вдигаха тавана на дълга, имаше консенсус, че 60-те лева, които бяха дадени като ковид добавка не трябва да рушат съотношението като осигурителен стаж и принос в солидарната система на пенсионерите и че трябва да са отделно, и съответно швейцарското правило да се прилага върху основния размер на пенсиите, пък ковид добавката да е отделно, която разбира се да не се взема, веднъж дадени пари на пенсионерите няма как да се вземат.“ Това коментира в ефира на bTV Radio доц.Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, по повод предложените мерки от управляващите, сред които от 1 юли ковид добавките за пенсионерите да не се индексират по швейцарското правило, а за новите пенсии, които бъдат отпуснати след тази дата няма да има ковид добавки. Срещу идеите и отнемането на 2,39 евро на пенсионерите остро възразиха от опозицията.

„Тези мерки бяха предлагани – включително намаление на партийната субсидия, помните колко партии – даже имаше една партия, която спечели изборите, обясняваше как няма да има партийна субсидия. Така че тези неща вече са предлагани, просто от други хора с други имена. В момента Прогресивна България ги предлагат. За партийната субсидия аз не мога да кажа, но там е много малък ефектът за бюджета – около 3-4 милиона, но конкретно за тавана на дълга, те няма как да не го направят, защото имаме ангажименти за съфинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, и тук отварям една скоба – миналата година предишният кабинет получи 1 милиард и 450 милиона евро, които бяха по ПВУ, обаче вместо да ги разплати веднага, както трябваше, ги отчете, за да влезем в 3% дефицит, само че тези пари са дължими, те са изискуеми. И в момента идва 2026г., в която идват нови 2,9 милиарда от новите траншове, плюс 1,4 милиарда от миналата година, които ако бяхме разплатили тогава, сега нямаше да го има този проблем, но ние бързахме да изпълним критериите за еврозоната, и сега имаме 4,3 милиарда евро разходи, които държавата трябва да направи над приходите, тъй като дефицитът се дължи на инвестиционната програма на правителството. От там идва големият проблем с дефицита. Дали ще изпаднем в свръхдефицит утре или не аз не знам, Еврокомисията ще каже, предполагам ще получим и дерогация за разходите за отбрана и това ще бъде управляемо за 2025-та. За 2026-та зависи изцяло от нас, но нека бъдем честни в разговора. В момента не се предлага нещо по-различно от това, което беше преди 6-7 месеца и фактическото състояние на публичните финанси е такова, че ако ще и магьосник да дойде, той няма много ходове. На 80-85% бюджетът няма да е по-различен от този, който видяхме – вторият вариант без пипане на данъците есента, с който падна и предишното правителство. По тази линия е много важно да се каже, че разходите за заплати и разходите за пенсии по закона за публичните финанси се финансират приоритетно на 1 и 2 място, а инвестиционните разходи са на 7 и 8 позиция, така че ако някой каже, че България е в свръхдефицит заради разходите за заплати и пенсии, това няма да е нито юридически вярно, нито фактически. Друга е темата за самия свръхдефицит, защото и в момента 14 страни членки в ЕС са над 3% и ми е много интересно ако сме на 3,2, вместо 2,9%, какво ще стане, ще се свърши ли светът? 20 милиона била глобата чувам, тези 20 милиона на 50 милиарда разходи в бюджета кантарът не ги лови. Тук въпросът е таргетирани ли са всички стопански субекти по адекватен начин, има ли грижа за бизнеса, има ли грижа за инвестициите през ПВУ, има ли грижа за заплатите и пенсиите, а не дали сме на 3,1 или 2,9%, като вече сме в еврозоната и сме постигнали максимална степен на интеграция. Аз не знам изпълнявайки маастрихтските критерии, освен да ни викат браво оттук натам, практическа полза за нас не знам каква има.“, обясни още доц. Костов.

Целия разговор за предложенията на управляващите за бюджета, за майчинството, както и за очакваните действия, ако бъде стартирана процедура по свръхдефицит, можете да чуете на следващия звуков файл.