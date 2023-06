Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов провокира с думите, че до ротация няма да се стигне, коментира пред bTV Radio преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова: "Ако погледнем през неговите очи политиката, той в момента има интерес правителството да не е негово и той да не носи съотговорност за начина, по който се управлява. Така в рамките на предизборната кампания той ще може да атакува правителството и ще казва – подкрепете ни сега, като имаме подкрепата ви на местните избори, при преговорите и за бюджет, и догодина като дойде време г-жа Габриел да влезе като министър-председател, ще бъдем в много по-силна позиция, ако сега ни подкрепите. Така че той в момента по-скоро се опитва да види до къде може да притиска мандатоносителя в лицето на ПГ на Продължаваме промяната."

По отношение на напрежението във властта, свързано и с кадровите назначения, Киселова заяви:

"Става дума за 2 групи въпроси, които трябва да решат съюзниците, които подкрепят правителството Денков-Габриел, защото не искат да бъдат наричани коалиционни партньори. Едната група въпроси са как си сътрудничат двете парламентарни групи в рамките на Народното събрание, а другата група въпроси са тези, които са относно функционирането на правителството и неговата администрация. И тъй като доста неангажиращи са споразуменията ,които постигнаха по повод преговорите за формиране на правителство, поради тази причина и ГЕРБ си позволява и по-свободно поведение, което доведе по повишаване на напрежението и заплахи – дали от представители на Продължаваме промяната, дори самият министър-председател използва думата оставка – нещо, което по принцип в политическите речници на такива хора на високи постове е забранена дума. И предполагам, че след като бяха казани толкова сериозни закани, напрежението спада и ще станем свидетели на няколко неща. Това ,което очакваме в рамките на Народното събрание да има обединение около законопроект за Конституция. Другата седмица е напълно реалистично, ако са тези 3 въпроса, които са обсъждали - министърът на правосъдието го каза, да бъде внесен законопроект. По-сериозен е въпросът как се селектират хора, които двете парламентарни групи да подкрепят – те го наричат за регулатори, но според мен е редно да се каже за органи, които Народното събрание изцяло или частично формира. Защото част от тези органи не са регулатори, и поведението на ГЕРБ всъщност е на това основание – защото ако погледнем, нито Сметната палата, нито НЗОК са в същинския смисъл на думата органи, които регулират обществени отношения. Едните контролират, другите разпределят средства. Там според мен ще има по-сериозен сблъсък или пазарлък. А как изглеждат назначенията вече в рамките на изпълнителната власт, там също е сериозен въпросът и това също е нещо, което не е твърдо уредено в тази декларация, която представиха министър-председателят Денков и заместник-министър председателят Габриел. И това дава възможност пък на Продължаваме промяната да претендират назначенията в правителството да са повече доминирани от хора, които те предлагат."

За настояването на ГЕРБ да има коалиционно споразумение, преподавателят по конституционно право коментира:

"С това, че не беше направено споразумение преди гласуване или по време на гласуване на правителството, ГЕРБ ще има по-големи претенции от тези, които първоначално бяха заявили. Към онзи момент бяха по-отзивчиви, сговорчиви, подкрепящи, но след като правителството е факт, започнаха и претенциите. Сега аз не знам, когато се смени правителството – ротационно министър председателят, правителството същото ли ще бъде, или всички хора, които са назначили от Продължаваме промяната, ще излязат и ще влязат хора на ГЕРБ?"

Цялото интервю с доц. Наталия Киселова за коалиционните отношения и подготвяните конституционни промени можете да чуете на звуковия файл: