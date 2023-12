„Според мен драмите не са малки, но те нямат потенциал да свалят правителството и да се стигне до по-сериозна парламентарна криза, според мен по 2 причини. Първата причина е външнополитическа, една от големите цели, които събра в подкрепа за това правителство е позицията на България за войната в Украйна, и на второ място по-конюнктурната – желанието на ГЕРБ да получат достъп до публичната власт отново, след като бяха почти 2 години извън голямата политика – имам предвид реално като участие. Така че ще продължи да има такива сътресения, премерване на сили и опит да се местят линиите, тоест ГЕРБ все повече да може да влияе не само върху политическите решения, но и върху кадровите.“ Това коментира пред bTV Radio преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова по повод напрежението във властта заради назначенията и смяната на директора на Пирогов.

По повод думите на Ивайло Мирчев от ДБ, че „ако Конституцията не бъде приета под тази форма, ключовите министри подават оставка“, Киселова заяви: „Това е тема на Демократична България, която ПП припознаха и успяха да убедят не само ГЕРБ, но и ДПС да участват, и тъй като това е важно за тях, за да може пред своите избиратели да представят едно многогодишно усилие за увеличаване на независимостта на съдиите и разбирането съдиите да избират съдии, което е в основата на конституционните предложения, предполагам, че е възможно ако тяхната идея как да изглежда форматът на ВСС – понастоящем, или 2 нови съвета, е възможно не само министърът на правосъдието, но и други министри да излязат. Това обаче към настоящия момент е по-скоро предупреждение от страна на г-н Мирчев, защото в петък е много вероятно конституционните предложения да бъдат приети на първо четене. По-скоро при второто четене текст по текст е възможно да има по-сериозни драми.“

Цялото интервю с доц. Наталия Киселова за конституционните промени и напрежението във властта около назначенията можете да чуете на звуковия файл.