“При смесено гласуване най- сериозен проблем ще има за членовете на секционните комисии. Като имаме 13 часа изборен ден, 2 часа броене и писане на протокола и 3 часа предаване на районната комисия. Ако всичко трябва да се нанася на ръка в най- добрия случай комисиите ще работят 18 часа” Това каза в ефира на bTV Radio преподавателят по конституционно право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" доц. Наталия Киселова. “Ако приемем, че има хартия плюс машинно гласуване, трябва да има методология, по която да се брои, за да може секционната комисия да преброй гласувалите въз основа на хартия и въз основа на машина. Тъй като се предлага да няма машинно преброяване, да няма “вълшебна флашка”, както я наричат част от партиите, секционните комисии ще трябва да броят разписки или бюлетини. Тези два отделни начина на гласуване трябва да бъдат сумирани. Там има 6 контроли, които да се засекат”, обясни още доц. Киселова.

Тя каза още, че според експерти при сценарий за нови предсрочни избори, те биха се провели на 12 март.