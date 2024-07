“Има двумесечен срок между указа за определяне на датата на изборите и самите избори” Това каза в ефира на bTV Radio преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова. “При определянето на датата на изборите през септември трябва да се съобразим с няколко фактора. На първо място това са почивните дни около 6-ти септември, около 22-ри септември и откриването на учебната година. Според мен тези събития не бива да ги игнорираме, защото винаги, когато имаме 3 почивни дни се ползват от българските граждани за кратки семейни почивки. И това трябва да бъде отчетено заради ниската избирателна активност. За мен най-ранната възможна дата е 29-ти септември”, допълни тя.

Цялото интервю с доц. Наталия Киселова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.