“Можем да станем свидетели на още един кръг консултации между парламентарно представените групи и президента” Тази прогноза направи в ефира на bTV radio преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова. “Предполагам, че държавният глава ще се вслуша в молбата на двете най-големи политически сили да се забави с връчването на първия мандат. Макар да започна бързо, президентът може да забави малко темпото. Може би ще изчака до началото на месец май за връчването на първия мандат. Това е най-ранният срок. Президентът има възможност да забави връчването и на втория мандат, ако първият не се реализира”, обясни тя.

Цялото интервю с доц. Наталия Киселова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.