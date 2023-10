Промените в Конституцията влязоха за първо четене в Народното събрание. Основен акцент е съдебната реформа, но също така ограничаването на служебния кабинет и респективно - правомощията на президента. Кои са най-спорните въпроси, по които дебатираха депутатите и какви са шансовете за промени в “основния закон”, чуйте от преподавателя по конституционно право доц. Наталия Киселова в интервю на водещата Лили Ангелова.

