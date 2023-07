“Когато става дума за крупни формирования в системата на здравеопазването, винаги има намеса и на политическите сили” Това каза в ефира на bTV Radio бившият директор на “Пирогов” д-р Спас Спасков. “ И всъщност не се прави избор на възможно най-компетентния човек, а на този, на когото съответната политическа сила има най-голямо доверие. НЗОК е определяща за здравеопазването и тя държи големите пари в здравната система и може да определи политиката в здравеопазването”, допълни той.

