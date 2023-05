След искането на ГЕРБ за повече техни представители в бъдещия кабинет, политологът доц. Светослав Малинов, който е сред основателите на ДСБ, коментира пред bTV Radio, че в сегашната ситуация е важно какво ще се договорят партиите, за да може проектокабинетът да получи парламентарна подкрепа.

„В този смисъл верни формули няма, от гледна точка на някакви абстрактни критерии. Всяко нещо, което събере подкрепата в случая на двете първи парламентарни групи е правилно. А иначе ако говорим от гледна точка на някакви най-елементарни представи за симетрия, честност, справедливост, но само от гледна точка на пропорциите в кабинета, нормално е ГЕРБ да искат още една-две фигури. Само че самата договорка от самото начало с идеята, че политици от ГЕРБ, особено бивши министри, не е много подходящо да се появяват сега. И аз бях останал с впечатление, че ГЕРБ са съгласни на това. Но ако има някакви проблеми сега, има достатъчно време да се изчистят, стига да не става дума за прекалено много на брой, прекалено ярки и същевременно спорни политически фигури. Така че преговорите продължават, но принципна промяна в решението за кабинет, подкрепен от първата и втората парламентарна група засега няма“, посочи Светослав Малинов.

По отношение на това дали ярки политически фигури като Асен Василев и Даниел Лорер от редиците на Продължаваме промяната трябва да бъдат в състава на кабинета, Малинов коментира: „Ако кабинетът получи подкрепа, значи всичко е наред. Ако се окаже, че тези фигури са проблем за някого, то тогава означава, че не е било удачно. Така че критерият за правилно и неправилно тук не могат да бъдат абстрактни. Критериите в момента са дали ще има подкрепа. Може би трябва да формулирам въпроса – нямаше ли да бъде по-лесно, ако наистина нямаше никакви политически фигури в проектокабинета? Това пък създава други проблеми, защото се оказва, че ако фигурата на премиера, който е експерт, не е ярък политик, пък не е много убедителна, веднага ще започнат разговори, че той ще бъде манипулиран, че той няма самостоятелна воля. Така че повтарям – правилна формула, идеална формула в нашия случай няма. Трябва партиите – особено в момента ПП, която има най-силно присъствие, да следи преговорите, внимателно да следи настроенията и да направи компромисите – достатъчни и необходими, за да може да се получи мнозинство. Така че всичко, което доведе до мнозинство, до събиране на първата и втората сила е правилно.“

Цялото интервю с доц. Светослав Малинов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.