„Има две хипотези относно доклада – ако той е позитивен, според мен всички разговори за това какво ще се иска и как ще се сваля правителството са абсурдни. Включително абсурдно е предположението, че ГЕРБ сами ще се откажат, защото това предположение се базира на факта, че при положителен доклад еврото ще бъде въведено и по време на тяхното правителство ще се получи този шок от въвеждане на еврото. Виждаме, че и исторически назад ако се върнем в страни като Гърция, и в по-близките като Хърватска, които са възприели еврото, има шок по отношение на управлението, когато се въвежда еврото и се прави тази решителна крачка за интеграция на страната във финансовата политика на ЕС. Така че единствената възможност при положителен доклад да има предсрочни избори есента, то е ако ГЕРБ каже – ето, ние постигнахме каквото постигнахме, сега искаме вот на доверие от гражданите за това, което предстои да се направи и този вот на доверие е през избори. Не зная дали това ще се случи, защото разбираме, стана ясно, че през референдум няма такова желание да се получи подкрепата на обществото и да се използва това за една кампания, за да се убедят хората в необходимостта от въвеждане на еврото, но аз си мисля, че дори такава крачка да направи ГЕРБ, останалата част от Народното събрание по-скоро ще формира мнозинство, което няма да доведе до падане на правителството. Според мен по-интересна е другата хипотеза за негативен доклад. Тогава разбира се, ПП-ДБ веднага ще активират да кажат – не можаха да се справят. Но тук има един друг момент – достатъчно отдавна ГЕРБ още от служебните правителства, от времето, в което се разпадна сглобката, основна теза на ГЕРБ беше лошата финансова политика на ПП-ДБ, достатъчно вече членоразделно хората покрай кампанията за въвеждане на еврото отчленяват проблема за инфлацията, дълга, че трябва да се пести, българинът се замисли за тези неща. И ако има негативен доклад, струва ми ще, че ще е много по-лесно на сегашното управление, което в крайна сметка е подало този доклад на първия месец от своето съществуване, негативният доклад лесно може да бъде обяснен като резултат от действията на предходните правителства, доминирани от ПП-ДБ и служебните правителства. Така че при един негативен доклад, по-скоро ще се отиде на избори, като ще се цели максимално свиване на електоралния периметър на ПП конкретно и възможността да се търси различна конфигурация за българско правителство, което в същото време ще забави процеса на интегриране в еврозоната.“ Това каза в ефира на bTV Radio политологът доц. Татяна Буруджиева на въпрос какво ще се случи след излизането на доклада за готовността ни за еврозоната, по повод политическите заявки на ДПС на Ахмед Доган за подкрепа на кабинета до доклада, и намеренията на ПП-ДБ да поискат вот на недоверие към кабинета на тема корупция, след като излезе този доклад.

По отношение на конфигурациите в парламента на този вот на недоверие и изявленията на политическите сили, Буруджиева посочи, че те показват битка за това да се докаже кой е влиятелният фактор в българската политика.

„И това по-скоро скарва и противопоставя политическите сили, вместо те да се фокусират върху своите конкретни роли – едните на управляващи, другите на опозиция. И както аз някой път казвам, Продължаваме промяната на два пъти бяха в управлението, не можаха да навлекат така да се каже, дрехите на управлението, сега отказват да сложат дрехите на опозиция. Защото виждате, вотът на недоверие показва кой къде е спрямо властта, но той е инструмент на опозицията. Той е инструмент, създаден от парламентаризма, за да може опозицията доста сериозно с доста време и възможности от парламентарната трибуна да представи своята алтернатива на управлението, което съществува. Затова първият момент тук е, че много рано се поиска този вот на недоверие. Обикновено се изчаква да се види ясно политиката, която ще следва управлението и тогава излизат вотовете на недоверие и не случайно в тази логична връзка, този вот е по външна политика, защото там, както казаха ГЕРБ, има най-голяма устойчивост и приемственост във външната политика на България. От друга страна опозицията, независимо кой е внесъл вота на недоверие, можеше да го използва, за да представи себе си. „Възраждан“е е ясно, те представиха своята алтернатива за позициите на България относно членството в ЕС и как там трябва да се държим и относно българите в чужбина, те силно говореха на избирателите си както в България, така и в чужбина през този вот на недоверие. „МЕЧ“ използваха момента и вота, за да се самоидентифицират като различни, заявка много ясна за разлика по отношение на Европейския съюз и в същото време подкрепа и да си кажат тезата, че тяхната цел на политическо съществуване е ГЕРБ никога да не е във властта. „Величие“ според мен все още не са много наясно за какво трябва да се използва времето в парламента и на парламентарната трибуна. И какво виждаме – АПС, които все по-ясно и категорично показват, демонстрират на своите избиратели, че за тях толкова е сериозна опасността, която идва от другото ДПС, че те, независимо от това, че имат други интереси спрямо властта, са готови да ги пренебрегнат, за да не дадат възможност още повече да се разшири влиянието на Новото начало чрез създаването му като основен крепящ правителството, ако те се оттеглят от мнозинството. ПП-ДБ – ако приемем хипотезата, че докладът за еврозоната ще е позитивен, за какъв вот на недоверие се говори и те какво точно ще искат от това правителство? Как ще го оценяват като провалено? Независимо от това, те ще готвят вот за корупцията – от сега им казвам – това не е добър подход. Корупция е обща тема и в този смисъл – обща политика, тя засяга всички части на управлението като процес, и те ще циментират правителството за още 6 месеца, защото няма да могат да искат вот на недоверие за обща политика и за конкретни политики. Малко по-сериозно да се заемат със своята собствена идентификация. Прави бяха апелите от трибуната – те можеха да използват също този вот на недоверие, за да представят алтернативата на това, което представяше „Възраждане“ именно като своята алтернатива, която следва правителството. Това може да е обща цел и стратегия, но те можеха да я персонифицират в този дебат. Те можеха да защитят своята позиция, относно формулираните от тях евроатлантически ценности. Струва ми се, че този вот на недоверие даде възможност на всички партии да се заявят сериозно, включително на партиите, съставящи правителството. И тук ще видим от електоралната картина кой какво е свършил – един вот на недоверие има този ефект – притеснява някои избиратели, разочарова други, привлича трети, мотивира по различен начин четвърти.“ , каза още доц. Татяна Буруджиева.

