Увеличените възнагражденията на преподавателите във висшите училища създават предпоставка за привличане на млади хора и за академичен растеж, и на този етап няма основания за притеснения. Това каза пред bTV Radio доцент Валери Апостолов - председател на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ и преподавател в Университета за национално и световно стопанство. На откриването на новата академична година в Софийския университет, днес министърът на образованието Галин Цоков отбеляза, че през последните 6 месеца заедно с ректорите и синдикатите са осигурени 230 милиона лева за повишаване на заплатите на преподавателите.

„През пролетта заради ниските заплати висшите училища бяха в стачна готовност, имаше напрежение сред преподавателите, системата беше поставена пред сериозен срив, тъй като нямаше млади специалисти, желаещи да започнат в университетите. Двата национални синдиката „Подкрепа“ и КНСБ направиха редица срещи с министъра на образованието, с финансовия министър, с премиера, с премиера, с парламентарно представените политически сили, и средствата, които тогава към този момент бяха забавени, както и допълнителни средства, бяха осигурени. Но успоредно с това беше променен и Законът за висшето образование, който обвързваше заплатите като отношение със средната работна заплата, и асистентската заплата в момента съгласно закона и средната работна заплата за страната стана 2516 лева. Парите реално бяха осигурени през юли и август със съдействието и активната работа на синдикатите и министъра на образованието. МОН на практика разпредели средствата, като това разпределение беше обвързано с качество, при това разпределение беше създадено напрежение от 18 висши училища, защото така предложената методика за тези висши училища не даваше възможност за увеличаване на средствата за средната работна заплата за следващите години. Когато говорим, че 18 университета от 33 държавни имат притеснение, това означава, че методиката не е напълно съобразена за покриване на разходите за трудови възнаграждения. Ректорите на тези 18 университета отказаха да подпишат споразумение. Уточни се, че това споразумение ще отпадне. На този етап аз считам, че няма основание за притеснение и твърдения за фалити.“, коментира доц. Апостолов.

Увеличението при различните висши училища е различно, в зависимост от качеството и реализацията. ВУЗ-овете с по-ниски показатели трябва да започнат необходимите реформи. Новата методика не е напълно обективна, за целта трябва МОН да направи работна група с представители от висшите училища по отделните направления. Тази методика трябва да се подобри, но трябва да върви в посока финансиране срещу качеството, каза още доц.Апостолов.

Цялото интервю за възнагражденията в университетите и трябва ли приемът на студенти да бъде съобразен с търсенето на пазара на труда, можете да чуете на звуковия файл.