При кандидатстване във втория етап на програмата за саниране, при която се изискват 20% самоучастие от собствениците, колко ще трябва да платят зависи основно от големината на сградата и до известна степен и от мерките, които вече са предприели със свои средства. Това обясни в интервю за bTV Radio Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Фондация Център за енергийна ефективност ЕнЕфект – неправителствена организация, която повече от 30 години работи в сферата на енергийното развитие.

„Между 3000 и 6000 лева отговаряме на този въпрос, като колкото по-малка е сградата, толкова по-голяма ще е сумата. В отделни случаи сумата може и да е малко по-висока, но при по-големите сгради, които кандидатстваха сега на първия етап и останаха извън допуснатите за финансиране, предполагам, че в този диапазон ще се движат разходите. 3 до 6 хиляди лева са 2 по-големи телевизора, 2 по-модерни телефона, а всъщност ползите са много повече“, каза още Драгомир Цанев.

Според него от властите зависи дали ще стигне ли до провал на втория етап на програмата:

„Това зависи най-вече от инициативата на публичните власти, но известна степен и на медиите, защото за съжаление поради липсата на инициативност за комуникационна кампания, за обясняване защо е необходимо да се инвестират собствени средства в обновяване на сградите, затова интересът е твърде малък, общините също не са подготвени, към тях също няма методически указания как да процедират дори и с малкото заявили интерес собственици, а съгласете се, че е много трудно да обясним на хората, че техният съсед получава 100% грантово финансиране, а те трябва да заплатят известна сума, която макар и напълно да си заслужава ползите след изпълнението на проектите за саниране, все пак е един разход, който хората обмислят и няма как да направят с леко сърце. Така че – затова е това забавяне, иначе няма такъв подарък никъде по Европа и 80% грант е нещо, което няма къде другаде да срещнем, освен в България. Най-много грантовете са до 30%, в изключително редки случаи до 50%, но винаги под 50%, защото инициативата би следвало да е в собствениците. А всъщност това е и правилният път, защото с тези грантови програми, където целият публичен ресурс се изразходва за обновяване на малко имоти частна собственост, обхватът е почти никакъв. За тези вече станаха 10 години, 4,2% от сградите ще бъдат обновени, а ресурса, който сме отделили е над 3 милиарда лева – това е един огромен ресурс.“

На въпрос дали могат да бъдат създадени схеми за кредитиране с изгодни условия, Драгомир Цанев коментира:

„За съжаление тази програма изпревари инструментите, които трябваше да опосредстват нейното успешно изпълнение. Това всъщност ще доведе до евентуален провал на програмата, а не грешната концепция или грешния подход. Трябваше в България да функционира, преди да започне тази програма, така нареченият Национален декарбонизационен фонд, който или сам да осигурява нисколихвени и безлихвени кредити за собствениците, или да създаде гаранционни схеми за търговските банки, които да правят същото, но естествено под условието, че гражданите ще получат атрактивен, безлихвен в най-добрия случай кредитен ресурс. Това би означавало, че те няма да извадят пари от собствения си джоб, ще започнат да получават ползите от спестяванията и едва тогава ще започнат да изплащат кредита, което значи, че за тях няма да има допълнителен разход. Това е целта на повечето успешни програми. Такива програми има, смея да твърдя, навсякъде в Източна и Централна Европа.“

„Помните Националната програма за енергийна ефективност, която стартира през далечната вече 2015-та година също след един първоначален труден етап предизвика огромен интерес. Там останаха зад борда над 3000 заявления. Сега ситуацията е същата и с риск да звучи малко грубо, ние знаехме, че това ще се случи, знаехме, че отново ще има много хора зад борда, тъй като – съгласете се, 100% грантово финансиране с публични средства на имоти-частна собственост е нещо, което много рядко, да не кажа никога не се случва. Това е абсолютно невъзможно да се случи в други държави от Европейския съюз, не само – смея да твърдя по цял свят няма такъв пример държавата да дава 100% грант за обновяване на частни имоти и затова хората искат да се възползват, тъй като те вече разбират какви са ползите от енергийната ефективност – те са безбройни. Не само намаляването на сметките за енергия, ограничаването на разходите, но тук говорим за много по-добър комфорт, по-здравословни условия на обитаване, много по-красива градска среда, така че действително ползите са без въпрос.“, каза още Драгомир Цанев.

