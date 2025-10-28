“Реално няма гаранция, че който да било от нас в някакъв момент от живота си няма да има нужда от бърз кредит, тъй като реално хората, които прибягват до бързи кредити в по-големия процент от случаите са хора, които просто имат спешна нужда от пари. Това са хора, които не разполагат със спестявания, хора, които нямат т.н. спешен фонд за някакви нужди, които имат нужда да бъдат покрити и хора, които вземат възможното решение в дадения момент.” Това каза в ефира на bTV Radio Петя Гуламали от Тръст за социална алтернатива. “Специално в уязвимите общности има локални лихвари, бързите кредити са на един клик разстояние, понякога те идват буквално на място, т.е. те са изключително лесно достъпни. Твърде лесно става човек да прибегне до тях”, допълни тя.

По данни на Евростат, в края на 2024 г. около една трета от българите или близо два милиона души, са били в риск от бедност. Отделно обемът на бързите кредити се е увеличил с 20%. Цялото интервю с Петя Гуламали може да чуете в прикачения звуков файл.