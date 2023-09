“Пазарът на слънчогледа води до пренапрежение в сектора” Това каза в ефира на bTV Radio Едуард Стойчев, бивш председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища. “Преди да тръгнат проблемите, суровината се търгуваше за около 1,20 ст. на килограм. В момента, в който започна говоренето за проблем на вноса на “евтина суровина” слънчоглед от Украйна, цената се е сринала доста бързо, като по-малките производители са успели да продадат, така че да претърпят по-малки загуби. Тук убягва на всички анализатори една много важна верига, която никой не я споменава, а това са големите търговци на зърно, които притежават големите зърнобази, които се явяват веригата-посредник между производителите и преработвателите. Казват, че има около 600 хиляди тона слънчоглед от миналата реколта, което ако видим разликата от 1,20ст., която се е търгувал слънчогледа и сегашната цена, която ми споменаха от около 70 стотинки, че върви надолу - става въпрос за 50 стотинки на килограм, което води до една загуба от 300 милиона лева само от това, което в момента е в складовете. Това е една огромна бомба със закъснител”, добави той.

