Номинираният за премиер проф. Николай Габровски ще покани всички партии на разговори за подкрепа за кабинет с първия мандат, заяви пред bTV Radio депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Екатерина Захариева.

„Според мен „Продължаваме промяната“ с всичките си действия от началото на този парламент искат избори. Не знам защо си мислят, че ще има различен резултат, досега каквото и да правим, каквото и да предлагаме, те според мен тласкат страната към избори. Това е очевидно вече за всички български граждани. Дори се отметнаха от думите си, че ще предлагат кабинет на малцинството, пък който искал да го подкрепи. Така че – не съм убедена, че ще променят мнението си, но има други политически партии, с които би могло да се направи правителство. Надявам се Демократична България като коалиция от системни партии да преосмислят позицията си и да дойдат на тези разговори“, коментира Захариева по повод потвърждението на „Продължаваме промяната“, БСП и Демократична България, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ. Тя посочи, че се надява да бъде проявен разум и да се състави правителство.

„Виждате колко усилия полагаме, виждате, че не номинирахме партийна кандидатура за премиер, мисля, че е доказан професионалист, достатъчно отдалечен от политиката и от всички партии, изключително ерудиран консенсусен човек, и аз не мога да си представя как ще откажат среща с проф. Габровски, макар че аз не си представях как Продължаваме промяната ще откажат среща с президента Плевнелиев и с г-н Паси, но отказаха. Само че българските граждани искат правителство, искат сигурност в тези несигурни времена и отговорността ще бъде на тези, които не искат дори да седнат на масата и да се опитат да направим ясен план и програма, дори и краткосрочен, за да може да се мине през тежките месеци, които следват“, каза още Екатерина Захариева.

По отношение на Шенген, бившият външен министър каза, че със сигурност има не едно и две действия през последните месеци от страна на управляващите, които са довели до забавяне на присъединяването ни.

„Тази несигурност в България, това, което направи предишният редовен кабинет – г-н Рашков ще спомена, с постоянните смени и демотивацията на служителите на МВР, той назначаваше и уволняваше след месец почти всички директори, фокусирането върху някакви измислени скандали, арестуването на лидера на най-голямата опозиционна партия тогава, вместо фокусиране върху опазване на границата, поддържане на оградата – със сигурност това дава сериозни мотиви на Австрия например от 75 хиляди мигранти, 45 хиляди поне са преминали през България, това са техните данни. Виждате, че загинаха трима полицаи при изпълнение на служебния си дълг, и за съжаление това е и резултатът за Шенген.

Ние обсъждахме Шенген в комисии и в зала и призовах, че тази тема трябва да обединява, да е надпартийна, всеки от нас да направи каквото може, с връзките, които има с политическите си семейства, за да помогне. Виждам, че колегите от Продължаваме промяната вместо да замълчат, след това ,което направиха с българската граница, започнаха да хвърлят обвинения, но така или иначе – това е резултатът. Политическа нестабилност, липса на редовен кабинет, това също дава аргументи. Доколкото знам, един от аргументите на Нидерландия е точно тази политическа нестабилност, не казвам, че са прави, защото доколкото си спомням до година и половина им отнемаше да направят редовен кабинет, те също бяха в политическа нестабилност, но така или иначе – дават се аргументи“, допълни Екатерина Захариева.

