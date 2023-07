От този месец стартира нова програма за лечение на наркозависими, която включва нов тип терапии и рехабилитация. За новите терапии за лечение, къде е България в сравнение с европейския опит и как се преодолява зависимостта от дрогата, разказаха в ефира на bTV Radio Желяз Турлаков, член на Българската асоциация по групова анализа, психологът Симеон Парлапанов и асистентът по социални дейности Георги Минчев.

„Това е един естествен път след близо 20 години в тази област и като терапевт, и като създател на няколко типа програми, всъщност идеята на общност „Кошер“, което е новото име на проекта е част от един интернационален модел, който включва и предлага набор от различни доказани в областта психотерапии, холистичен подход, практики, които са базирани на доказателства – в това число на когнитивно-поведенческата терапия, на групова анализа, на различни терапии, които са насочени за работа с травмата и съпътстващата медико-психосоциална рехабилитация. Златният стандарт в областта е психосоциалната рехабилитация, това е най-добрият възможен опит, който съответства и на новия профил на зависими, който постоянно се променя, но към този момент важното, което трябва да кажем е, че е по-характерна така наречената полизависимост, хора, които употребяват повече от едно вещество, класическото съотношение мъже-жени 3:1 отдавна вече не е така, а е 1:1, тук бих добавил и хазартната зависимост, която набира изключително сериозни и притеснителни размери, алкохолната зависимост, работа с непълнолетни, работили сме в училищата, там е страшно. Това, че още няма национална политика реално, която да излезе с някакви реалистични данни за това каква е ситуацията, затова аз винаги се позовавам на докладите на Държавния департамент на САЩ, в който се казва, че близо 300 хиляди души в България имат опит с различни психоактивни вещества, мисля, че цифрата даже е по-голяма. Новата програма ще бъде локализирана в покрайнините на София, тя предлага възможности за близо 50 човека, индивидуално консултиране, групова психотерапия, 24-часова интензивна грижа, всички стъпки, които са необходими, приложени от висококвалифицирани специалисти“, посочи Желяз Турлаков.

Възрастта на употребата на дрога при децата пада до 11-13 години, разказа психологът Симеон Парлапанов:

„Според моите наблюдения, абсолютно еднакво е положението с достъпът до дрогата, възрастните си вземат най-вероятно от същия дилър, от който си вземат и непълнолетните. Особеността при децата е, че те са по-скоро в един меден месец на употребата, в който не са усетили вредите и щетите от нея. Докато при възрастните там са пострадали като цяло в социалния фактор – работа, семейство, обучение, докато при децата лесно се прикрива. Виждаме една характеристика на новите дроги – психичните състояния, които се появяват при тях се случват много по-рано, има деца, които на втория-третия месец от използването на наркотици изпадат в такива състояния, това е сигнал, който родителите няма как да не отбележат.“

„Трудно се работи, процесът е съвкупност от много фактори, както вътрешни – гледаме да извадим ресурсите у човека, уменията да придобие знания за себе си, себепознание, най-важната част от едно лечение е според мен терапията, когато се стартира, не трябва да се прекъсва и общността. Когато човек има проблем, всички около него знаят, само той не знае и смята, че няма проблем. Всички съседи и близки знаят. Имам поглед върху нещата в Англия и там видях как има изградена здравна пътека, бариерата да бъде определен човек, че има някакъв проблем е много по-ниска, ако седмично се пият 2-3 бири, това означава, че човек има проблем и трябва да се обърне към специалист, тук на Балканите нашата народопсихология от едно време е друга –с ракията, с друг аршин мерим“, посочи асистентът по социални дейности Георги Минчев, който работи с общности от зависими.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.