„Прогресивна България очаквано е първа политическа сила, неочакваното е, че тя има възможност да сформира самостоятелно управленско мнозинство. България не е била в такава ситуация от 1997-ма година насам. На вота вчера се стигна до консолидация, в резултат на която както стана ясно, имаме един убедителен победител. Гласоподавателите вчера дадоха своя вот за ясен лидер, който не само да промени модела на управление, но и да стане ясен гарант за неговата отмяна, защото избирателите не искат смяната на един модел с друг, те поискаха да няма повече модели, които се самоподдържат и възпроизвеждат на цената на корупция и на компромиси и в името на това те вчера делегираха на Румен Радев и на Прогресивна България достатъчен ресурс, така че да няма място за оправдания. А що се отнася до факторите на успеха, първи фактор без всякакво съмнение е именно желанието за промяна. Вторият фактор е самата фигура на Румен Радев. Също така като фактор се очертава и недоволството, а и недоверието към политическия елит, който управляваше през последните години. Последните 5 години ставахме многократно свидетели на конфликти между политици и лобита, които заместиха разговора къде сме и на къде вървим. Освен това до последно Румен Радев остави доста двусмислени послания по редица теми и така успя да привлече значителен електорат. Иначе по отношение на проявите на политическа арогантност и корупция – те провокираха протестите в края на миналата година, но и създадоха климат на повишена гражданска чувствителност и нетърпимост към подобни промени. Българските граждани поискаха не просто да им се обърне внимание и не просто да станат фокусна точка на интереса на българските политици, не просто моделът да иска да се съхрани и самовъзпроизвежда и този интерес да е централен, а интересът да бъде върху българския избирател. И поискаха още нещо – уважение, нещо различно от проявите на арогантност, с които ще запомним 51-я парламент, които скандализираха българските граждани и ги изведоха на улицата през декември, а по силата и на своя доскорошен пост, Румен Радев многократно проявяваше уважение – както към редица институции, така и към българските граждани. Дори ако погледнете неговата риторика, неговият език е доста по-различен от този, слушахме в парламентарните пледоарии на отиващото си Народно събрание.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Елена Дариева, социолог и основател на Агенция „Насока“.

