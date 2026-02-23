„Новият служебен кабинет на Андрей Гюров, въпреки че току-що встъпи в длъжност, вече се усеща, сякаш е преживял няколко вота на недоверие, а както казахте – вече има и първа оставка. Моята страничка оценка като наблюдател е, че посоченият за вицепремиер и заклел се за един ден Стоил Цицелков постъпи добре, че подаде оставка. В противен случай това той да бъде принуден да се оправдава за минали криминални регистрации, вместо да обяснява как ще организира честни избори, нека да кажем и това с наличие на стария състав на ЦИК, прокуратура, ДАНС, доскоро и със същия главен секретар на МВР, да видим дали ще бъде задействана процедурата, така че тези непроменени обстоятелства, вместо да се търси решение как ще бъде обезпечено провеждането на честни избори, защото след безпрецедентното решение на КС от миналата година е ясно, че проблем съществува. Ние многократно сме отчитали ниското доверие на гражданите в изборния процес, а това са – нека да кажем, болести, които не се лекуват с риторични похвати, а само с промени. Така че – подаването на оставка от страна на Стоил Цицелков според мен беше единственото правилно. В противен случай правителството щеше да бъде в оправдателен режим за всичките 2 или 3 месеца, в които му предстои да управлява.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Елена Дариева, социолог и основател на Агенция „Насока“, по повод скандала, довел до оставката на Стоил Цицелков като вицепремиер с ресор честни избори.

„На днешното редовно заседание вече чухме и дневния ред на служебното правителство на Андрей Гюров, който е – точка първа „Избори“, точка 2 - „Правосъдие“, и трета точка – „Бюджет“. Положителното в случая е, че тези приоритети, така заявени, съвпадат до голяма степен с дневния ред на обществото, което очаква гаранции за честността на вота, по-голяма сигурност и в ежедневието си и по принцип, по-бързо и справедливо правосъдие, както и преодоляване на различията в разполагаемия доход на домакинствата по точка бюджет. Това съвпадение на приоритетите на кабинета и на обществото може да се тълкува еднозначно като положителна новина. Положително е също, че фокусът, който беше зададен за провеждане на честни избори получи и специфична оптика във всяко от министерствата. Ние видяхме как един по един всеки от министрите заяви ,че се ангажира да работи активно за провеждане на честни и прозрачни избори в своя ресор. Днес ми попадна изказване на Хасан Адемов, който каза – няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация. Чухме такива заявки и от правосъдния министър, и от министъра на финансите, който ясно аргументира план-сметката за предстоящите избори.“, каза още Елена Дариева.

