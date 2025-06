“Много хора избързаха да обявят край на войната.” Това каза в ефира на bTV Radio Елена Поптодорова - - бивш посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб. “При тази война, която всъщност тлее буквално от десетилетия, говорим за поне 40 години, в които Иран води целенасочена политика на унищожение на Израел. Това е много дълга война, съставена от много епизоди. Много простодушно би било да се сложи изведнъж рязко и незабавно край на тези тежки и напрегнати отношения. И най-вече на поведението на Иран срещу Израел.”, добави тя.

