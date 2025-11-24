“За мен най-важна беше реакцията на президента Тръмп, който определи напредък като добър, като положителен в Женева и като база за постигане на голямата цял.” Това каза в ефира на bTV Radio бившия посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова. "Примирие и по-нататък, надяваме се, мирно споразумение. Първа точка беше гарантиране, осигуряване, суверенитета на Украйна. А суверенитетът означава именно възможност, способност, право на всяка държава да определя всъщност съюзите, в които ще членува, където ще принадлежи. Така че по този пункт, очевидно, ще има много дискусии, защото в този, да го наречем, първоначален набор от идеи, както много сполучливо го нарече Марко Рубио, той дори не го нарича план, набор от идеи, даже имаше едно отношение, че НАТО също трябва да запише в своите документи, че Украйна няма да стане негов член. Което означава или непознаване, или умишлено предизвикване на НАТО като организация, като алианс, защото няма как това да се случи, каквото и да било решение по отношение на Украйна, няма как да се случи без всяка една от 39-те държави членки да се произнесе. Така че това е едините от пунктовете, както и самият генерален секретар Марк Рюте каза буквално, това е тема, която е отворена и по нея първо ще има дискусии. И това не защото се предрешава членство или не членство, е именно за да не се предрешава. Ще има дискусии, за да се потвърди начина на работа, да го наречем самата институционална същност на Алианса. Така че даже ако една държава е против, разбира се няма да се случи членството не само на Украйна, но и която и да било друга потенциална перспективна държава-членка. Така че по този пункт, очевидно, ще има дискусии, доколко да присъства като изискване към Украйна.", допълни тя.

