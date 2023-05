“Българският суверенитет не е поставен под никакъв риск. Не бива да има тревога относно суверенитета на страната ни” Това каза в ефира на bTV Radio вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в Съединените щати Елена Поптодорова. “Поради тоталната неподготвеност и умение на “Продължаваме промяната” да формулират правилно тези и да провеждат политическа комуникация в рамките на собствения си състав, се отвори възможност за такива критики. Това става в момент, в който с много компромиси и сложни ходове предстои да се формира редовно правителство. Очевидно има сериозни фигури и групи в държавата, които не желаят да се направи това редовно правителство”, допълни тя.

Елена Поптодорова коментира и механизма за кадруване в службите.

“Постоянно тече процес на съгласуване и координиране във всички ресори на различните видове политики на България. Ние сме вече в една система на постоянно координиране и съгласуване. За България това е особено важно. Ако Франция или Германия нямат нужда да постъпват много внимателно при назначения, въпреки че германците уволниха своя шеф на една от секретните си служби, заради връзки с руснаците, ние не сме доказали, че сме имунизирани срещу подобни намеси. Постоянно идват примери и доказателства, че за съжаление нашите служби не са достатъчно защитени срещу такова влияние”, каза още тя.

