“Путин продължава да е верен на това, което беше казал още много скоро след началото на войната, че той не признава Зеленски за легитимен президент на Украйна” Това каза в ефира на bTV Radio Елена Поптодорова - вицепрезидент на Атлантическия клуб в България. “Помните, че имаше един период, в който Русия директно искаше Украйна да проведе избори, които биха били противоконституционни. Така, че това не е изненада, но аз смятам, че това отново е една тактическа игра на Путин - той иска да покаже, че той определя условията. И ако по-рано беше заявено нежелание и отхвърляне на разговори със Зеленски, в днешния ден той иска да покаже, че той определя условията”, допълни Поптодорова.

Цялото интервю с Елена Поптодорова може да чуете в прикачения звуков файл.