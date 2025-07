“Очевидно е, че президентът Тръмп напусна срещата си с Урсула фон дер Лайен много доволен, защото той постигна целите, които си беше поставил по отношение на митата, на покупките, на инвестиционния внос в Съединените щати.” Това каза в ефира на bTV Radio Елена Поптодорова - бивш посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб. “Истината е, че за Европейския съюз ефектът е противоречив и сложен. И затова ни се иска да помислим малко в посока на алтернативи, дали Европейският съюз имаше друга, по-добра опция, по-добър вариант от тази договореност или вече, както свикнахме да говорим за сделки, тази сделка, която Урсула фон дер Лайен от името на двадесет и седемте договори и обяви с президента Тръмп. Това, което се опасявахме, че може да се случи е от август месец да започне търговска война между Европа и Съединените щати. Това няма да се случи, така че това е един голям позитив, голям плюс за нас, за европейците. Също така е вярно, че се обсъждаше мито от 30%. Това е митото, което искаше да наложи президентът Тръмп на европейските държави. Е, сега вече говорим за 15%. Ние така или иначе плащахме малко по-малко от 5% мито вече върху определени стоки, а неделната среща ги вдигна на 15.”, допълни тя.

