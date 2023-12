С 50% е намалял броят на осиновяванията за последните 10 години. Това съобщи в ефира на bTV Radio депутатът от “Продължаваме промяната - Демократична България” Елисавета Белобрадова. “Единната информационна система ще внесе ред и ще забърза процедурата в етапите, в които тя е била забавяна поради административни пречки, поради изгубени документи и ще внесе ясна картина в осиновителния процес”

Тя обясни и какъв ще е механизмът по разкриване на тайната на осиновяването: “По съдебен ред осиновените ще могат да достъпят тази информация по един много улеснен механизъм. За всеки един човек е природно заложено той да може да знае откъде е дошъл, за да може да продължи нататък”.

