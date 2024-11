“Сигналите от ГЕРБ са изключително противоречиви” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова. “Първото нещо, което трябва да се случи е да заработи парламента и в последствие да се тръгне по една абсолютно ясно установена процедура. ГЕРБ-СДС са първа политическа сила, те трябва да отправят официална покана към политическите партии за преговори. И ние като политическа сила ще се появим на тези преговори и ще преговаряме сериозно. На първо място естествено ще бъде нашата декларация за санитарен кордон около господин Пеевски и хората, които са в неговата политическа сила”, каза още тя.

