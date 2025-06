„Разбира се, че имаше прибързаност и това не е само в този случай. Още преди Даниел Митов да стане министър е имало много случаи, в които когато има някакъв проблем и този проблем добие широк отзвук в медиите, винаги се търси някаква изкупителна жертва, без да дава сметка дали нещата са изяснени към този момент или не. В конкретния случай се твърди, че има съдебно-медицинска експертиза, която е установила, че причината за смъртта на младия човек от Варна е прекомерната доза кокаин, която е поел, към това е имало и употреба на марихуана и спиртни напитки. Така че при тези данни мисля, че ако това се потвърди, няма да има нужда да се наказват никакви служители и не може да се твърди, че е имало някакво дисциплинарно нарушение, извършено престъпление или превишаване на права.“ Това коментира бившият вътрешен министър Емануил Йорданов по повод реакцията на Даниел Митов, на въпрос има ли прибързано заемане на позиция по случая със смъртта на 36-годишият Явор във Варна.

„Има нужда от постоянно обучение, полицаите би трябвало да бъдат обучавани за всяка една новост, която се въвежда, тук може да се готови и за бодикамерите, да се търси начин за решаване на проблемите, които могат да възникнат в използването ум.“, каза още Емануил Йорданов по повод идеите за обучение на полицаите на техники за задържане, за деескалация и за самозащита.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.