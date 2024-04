В краткосрочен план скандалите ще е отразят зле върху МВР, коментира бившият вътрешен министър Емануил Йорданов пред bTV Radio. „Но както е традиция в България, след това ще се занимаваме с други скандали и този ще избледнее. Все пак снимки на пачки с пари сме виждали и преди и си спомняме много ясно какво се случи.“

По повод казаното днес от вътрешния министър Калин Стоянов, че Бойко Рашков е запознал ръководния състав на министерството със Стефан и Марин Димитрови, за които се твърди, че са част от организирана престъпна група за контрабанда и търговия с влияние, и че в дома на Рашков са правени вечеринки как Калин Стоянов да бъде дискредитиран, Емануил Йорданов коментира:

„Няма и един човек, който да е помислил за това, че когато говорим за хора, извършващи незаконна дейност, най-лесното е да се провери дали тези две лица имат някакви осъждания за каквото и да е престъпление и дали е имало срещу тях образувани досъдебни производства. Ако отговорът на двата въпроса е не, ми се струва излишно да продължаваме разговора.“

„В случая трябва да си помислим доколко ние не увеличаваме размера на този скандал и дали не гасим огън с бензин, защото какво означава - търкаля се в сауни, кой от нас не е ходил в СПА хотел? Кой не е бил на курорт или други такива неща. Когато скандалът засяга МВР и митниците, всичко трябва да е оформено документално, и не можем да стоим толкова дни, без да има каквато и да е информация по въпроса за налични преписки срещу тези хора. Иначе може да извадим протокола от разпит на свидетел с неогласена самоличност и да му кажем името след това, по същия начин можем да извадим и протокол на разпит на бивш министър и никой да не обърне внимание на това какво е качеството на изнесените снимки. Освен това, освен мен не съм чул никой да говори, че и двата протокола имат такова ниско качество на информацията, събрана в тях, че въобще не могат да доведат до никакъв резултат в едно наказателно производство. На базата на такива протоколи един съдия може да осъди човек единствено, ако преди да стане съдия е бил поне 20 години прокурор. Не са абсолютно негодни. “, каза още Емануил Йорданов.

