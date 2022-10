“Кадровата политика в МВР е безобразна” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio бившият вътрешен министър и адвокат Емануил Йорданов.”Очевидно кадровият контрол е никакъв и в МВР могат да се появяват пияници, наркомани и плеймейтки, какво ли не още. Не мога да разбера защо, когато имаме драстичен случай на нарушение, извършено от служител, никой не задава въпроса кой го е назначил, кога, какъв е служебният му път в министерството, кои са били ръководителите му. За да може някой да поеме вината или поне да му се знае името и да се знае какъв принос има за тези неща”, добави той.

Според Йорданов решението на проблема с рецидивистите на пътя е в законодателството. “Последните случаи показват, че има необходимост и от нормативни промени. Това, което съществува като практика, понеже законът го позволява - отказваш да дадеш проба за алкохол и наркотици и минаваш с по- лекото административно наказание. Това нещо много лесно може да се избегне, като в Наказателния кодекс вкарат текст, който да приравни управлението на МПС след употреба на алкохол и наркотици на случаите, в които водач отказва да даде проба”, предложи Емануил Йорданов.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.