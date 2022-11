Всеки отделен инцидент с мигранти трябва да бъде разглеждан сам за себе. Дори и случаите външно да си приличат, при изясняване на цялата фактическа обстановка ще станат ясни доста разлики между тях. Това заяви в интервю за bTV Radio адвокатът и бивш вътрешен министър Емануил Йорданов.

„Очевидно е, че проблемът става по-тежък и нещата ще вървят в тази посока. Едва ли можем да очакваме намаляване на мигрантския натиск. Това изисква значително по-добра подготовка на служителите и снабдяване с необходимите пособия и техника, за да може за в бъдеще подобни инциденти да бъдат избегнати.“, посочи Емануил Йорданов.

По отношение на думите на главния секретар на МВР Петър Тодоров, който подаде оставка, че са необходими законодателни промени за защита на полицаите, Йорданов заяви, че липсва конкретика.

„Текстовете относно трафик на хора са създадени 2002-ра година. Основният текст, който е най-леко наказуем, предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 3 хиляди до 12 хиляди лева. Натам вече следват квалифицираните състави, които са по-тежко наказуеми. Имаме лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба от 10 000 до 20 000 лева, така че малко трудно можем да мислим нещо за повишаване на наказанията, защото тези, които съществуват към този момент в Наказателния кодекс според мен са напълно достатъчно, за да осъществят не само превъзпитанието на дееца, когато е заловен и осъден, а да въздействат и на другите членове на обществото. Но въпросът опира до това до каква степен се прилага законът“, каза още Емануил Йорданов.

Според бившия вътрешен министър, не е имало периоди, в които охраната на границата да е била на достатъчно добро ниво.

„Припомнете си колко мигранти са се разхождали в последното десетилетие и по „Пиротска“, и около джамията, около Халите и Лъвов мост в София, колко случаи имаме, в които крайни националисти са се изявявали както намерят за добре и жертви на техни действия са се оказали и български граждани, които са помислени за мигранти. Когато се говори за тези неща е хубаво да имаме ясна представа за това, което се е случвало в годините назад. И също така да не си затваряме очите за това, което ни чака в бъдеще. Защото сега ми прави впечатление, че се появяват хора, които най-малкото би трябвало да помълчат известно време, защото състоянието на МВР се дължи на тяхната дейност, а те критикуват юначно, казват – колко беше хубаво при нас, а сега колко е лошо. Живи и здрави! Ако направят някаква удивителна коалиция в това Народно събрание и поемат властта ще видим как ще се справят с този проблем“, коментира още Емануил Йорданов.

Цялото интервю на Емануил Йорданов пред водещата Надежда Василева можете да чуете в звуковия файл.