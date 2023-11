„Политическото ръководство по принцип носи отговорност за цялостната дейност на министерството. Във времето съм се шегувал, че министърът отговаря и за откраднати гуменки в Дуранкулак. Така че няма как министърът да избяга по някакъв начин от отговорност. И в една подобна ситуация мисля, че реакцията трябваше да бъде много по-убедителна, но когато определяш за министър човек, който няма абсолютно никакъв политически опит, поемаш съществения риск при една критична ситуация реакциите да не са съвсем адекватни.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият вътрешен министър Емануил Йорданов по повод безредиците по време на протеста срещу БФС и упражненото полицейско насилие над мирни граждани. Министър-председателят академик Николай Денков днес посочи, че не може да приеме да бъде премиер в правителство, което бие хората по улиците, както е ставало преди. И поиска вътрешният министър Калин Стоянов ясно да осъди насилието, или той самият ще подаде оставка.

„Нещо ми се губи в случая. Имаме проблем, който е ясно видим, и ако в момента нещата се замажат, ще се умножи в бъдеще, защото не мисля, че някой трябва да си прави илюзии, че протестите ще престанат. Днес е срещу БФС, утре е възможно протестът да е политически, защото покрай тези истории с футболния съюз и окървавения протест, ние сякаш не забелязваме, че в Народното събрание се върши една подигравка с Конституцията. Един вот на недоверие не може да се гласува една седмица. Какво е това! Естествено, че трябва да се наблегне на подготовката на полицаите и то много сериозно, защото ни чакат и следващи протести и те могат да бъдат и по-масови, и по-тежки от този. Тогава какво правим? С едно подобно поведение нещата носят огромен риск.“, каза още Емануил Йорданов.

