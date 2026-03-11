Борислав Сарафов остава на поста изпълняващ функциите главен прокурор. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет днес остави без разглеждане искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за смяната на Сарафов. В ефира на bTV Radio адвокат Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“ коментира възможните ходове след днешното решение.

„Министърът на правосъдието каза, че той ще обмисли дали да обжалва решението пред Върховния административен съд, също така той може да обмисли дали да предложи на Министерския съвет да приеме решение, с което да отправи тълкувателно искане към Конституционния съд, навремето с Янаки Стоилов точно така се случи, но това само по себе си няма да може да измени настоящото положение. Сарафов ще си остане на позицията и ние разбрахме от днешните дъги и безплодни дебати в прокурорската колегия, че той може да остане там до второ пришествие. Или трябва да бъде избран нов ВСС, който да почне процедура по избор на нов титуляр главен прокурор, или трябва самият Сарафов да каже – аз повече не искам да съм изпълняващ функцията, моля да ме освободите - един вид да подаде оставка, самостоятелно да се откаже. Това беше позицията на повечето от членовете на Прокурорската колегия и те се опитваха да прехвърлят проблема в Народното събрание, твърдейки, че има голям проблем с това законодателно изменение, което хем ограничава престоя на изпълняващия функцията главен прокурор до 6 месеца на позицията, хем лишава ВСС с изтекъл мандат да проведе избор за титулярен главен прокурор. Тоест целият проблем е в законодателния орган, а Прокурорската колегия, въпреки че към нея е насочено цялото внимание, тя е пълен непричом към проблемите и това трябва обществото да го знае. Това означава, че оттук нататък полезните ходове не са особено много и нашето разбиране от „Правосъдие за всеки“ е, че Сарафов бива държан на поста благодарение на политическо влияние, което е оказвано от прокурорската колегия. Това в миналото сме го видели не еднократно. Видяхме го, когато имаше опити да бъде отстранен предсрочно Гешев, но политически той трябваше да бъде поддържан, тогава членовете на ВСС като опълченците на Шипка се хвърляха в защита на Гешев, но когато им беше спусната политическа поръчка да отстранят Гешев, те я последваха безпрекословно и го направиха.“, посочи Емил Георгиев.

