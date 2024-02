Групата от трима гръцки сноубордисти и един скиор е карала извън пистите, въпреки предупрежденията за лавинна опасност. Това каза в ефира на bTV Radio директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев. Четиримата бяха затрупани от лавина днес следобед, в района на пистата Маркуджик 3 на Боровец. Един от тях се издирва от планинските спасители.

„Информацията при нас достигна малко след 14 часа на телефон 112 от потърпевшите. Били са четирима гръцки граждани, трима сноубордисти и един скиор, навлизат в лавината, която се откъсва и ги помита надолу. Самите сноубордисти успяват сами да се изкопаят, скиорът е в неизвестност и към момента тече издирването му, като в това издирване са включени повече от 25 спасители, част от тях са се отзовали веднага, мигновено, тъй като имаме пост на Маркуджик 2, наистина реакцията е била много бърза. За съжаление, затрупаният няма нито лавинен уред, нито нещо друго, по което можем лесно да го намерим, затова в момента тече издирване с 4 спасителни кучета, с всичко, с което разполагаме на терен, така че се опитваме някак да го намерим. Най-вероятно това ще стане чрез сондиране.“, каза Емил Нешев.

Четиримата са избрали да карат в този район извън пистите, посочи Нешев:

„Маркуджик 3 като влек не работи в момента, така че от Маркуджик 2 са стигнали до това място, което значи, че са отишли целенасочено да карат в този район. От сутринта тече информация във фейсбук основно, както от Българската лавинна асоциация и от нас включително, за повишената лавинна опасност, особено на склоновете, които са север, североизток и изток като изложение. Това са подветрените места на билата на планината, където огромният пренос на маси е осигурен от силния вятър последните дни, предизвиквайки така наречените снежни дъски. В комбинация със затоплянето, което е факт днес, води до такъв тип проблеми.“

