“Либералната опозиция в Русия е сложена не просто в ъгъла, ами остатъците от нея са заметени под килима. Не виждам начин, по който опозицията в момента да има какъвто и да е шанс” Това каза в ефира на bTV Radio журналистът Емил Спахийски. “Пожелавам никой да не вижда какво е колонията “Полярен вълк”, където загина Навални. Това място е изключително тежко за живот. Ако има поставена задача да ти се стъжни животът, това ще се случи”, допълни той.

“Изключително агресивната активна и масирана пропагандна кампания на Кремъл е огромна. На изборите Путин ще спечели с над 70%, което показва че дори да има опозиция, тя не може да бъде повече от 15-20%. Трябва да станат много драматични събития в бъдеще, за да се появи силна опозиция, която да промени начина на съществуване на Русия. Това може да стане само с вътрешен преврат от елит, който би искал Русия да тръгне по друг път. Над 300 души бяха арестувани само заради това, че бяха изказали съболезнования за Навални. При всички положения Юлия Навални ще стане много силен и искрен глас, но тя ще си бъде все така в чужбина, а революционни комитети се правят на терен. Нейният глас трудно ще се чува в Русия и малко хора биха тръгнали смело напред, защото знаят какво може да им се случи на тях и семействата им, каза още Спахийски.

