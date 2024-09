“Ако приемем, че безводието е намаляване на водните запаси на страната, то причина за кризата са климатичните промени в последно време” Това каза в ефира на bTV Radio Евдокия Манева - бивш министър на околната среда и водите. “Но ако имаме предвид безводието като криза и липса на вода в почти 500 населени места в България категорично причина е лошото управление на водите. Отдавна се знае, че управлението на водите е разпределено в 5 ведомства, в работата на които няма координация. Формално съществува един координационен съвет към Министерство на околната среда, което управлява ресурса, но всъщност този орган няма никакви функции, нито пък върши някаква работа”, допълни тя.

