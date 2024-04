„Това политическо дистанциране е съвсем естествено, защото никой не иска да носи отговорността за кабинета, не искат да бъде носена тази отговорност най-малкото заради контекста, който се създаде като усещане, че през служебния кабинет в крайна сметка може по един или друг начин, както се изразяват политиците – да се откраднат изборите. Така че едните –ПП-ДБ искат да обвинят ГЕРБ, че през вътрешния министър ще откраднат изборите. От друга страна пък ГЕРБ нямат интерес такова нещо да звучи в следващите 2 месеца, затова и те се опитват да се дистанцират. Президентът съвсем резонно и той се дистанцира и всячески се опитва да им го припомни, защото неговите правомощия наистина бяха ограничени. Отговорността със сигурност в голяма степен за това ,което ще се случи, ще се носи от Димитър Главчев и той ще бъде нападан със сигурност от ПП-ДБ, смятам, че няма да му бъдат спестявани критики и от страна на ГЕРБ-СДС и останалите политически формации. Президентът също ще изразява критика и тази критика ще минава в контекста на това, че той трябва да се дистанцира от този кабинет и той го направи по много начини. Първо - със започване на възможностите за служебни министър-председатели по домова книга, след това - аз няма да участвам, очаквам да ми предадете папка с имена, така че всеки ще се опитва да търси някакви дивиденти през служебния кабинет. Затова на този служебен кабинет няма да му бъде лесно поради изброените причини. От друга гледна точка – този кабинет е поставен в ситуация, в която трябва да управлява с действащо Народно събрание, нещо, което не сме наблюдавали до този момент, а това Народно събрание всячески ще се опитва да се възползва от парламентарната трибуна, за да прави своята политическа кампания.“ Така социологът от Изследователски център „Тренд“ Евелина Славкова коментира пред bTV Radio дистанцирането на политическите формации от служебния кабинет.

По отношение на възможните политически конфигурации след изборите, Славкова коментира: „Аз не съм напълно убедена, че изборите на 9 юни ще ни дадат решение на ситуацията и тази политическа криза, която се завихри в последните години не беше решена, а просто уталожена с 9 месеца и тя отново влезе в пълна сила и не съм убедена дали в рамките на тази година няма да има нови избори. Най-малкото емоциите, изпускането на нерви, казването на думи, които чухме в преговорния процес ще се изострят още повече по време на кампанията, ще сложат едни червени линии, които ще направят трудни преговорите между основните политически играчи, така че не съм напълно убедена дали на есен с песен няма да има и нови предсрочни избори, ще видим как ще се развива ситуацията.“

Целия анализ на Евелина Славкова за служебния кабинет, скандалите от последните седмици и предстоящите избори, можете да чуете на звуковия файл.