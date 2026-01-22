“Много зависи от това колко депутати ще има Румен Радев. Ние вече чухме част от реакциите на политическите партии след изказването в понеделник на Румен Радев. Много по-вероятно ми се струва, разбира се, ако се влезе в тази хипотеза ще преговаря първо с ПП-ДБ, защото имат със сигурност разлики, особено в геополитически план по отношение на събитията, които се случват в света, като прочит най-вече войната в Украйна.” Това каза в ефира на bTV Radio Евелина Славкова от социологическа агенция “Тренд”. “Темата в някаква степен с еврото, но пък със сигурност имат и много близки теми като съдебна реформа, стабилизиране на институциите и още редица промени, които със сигурност и реформи трябва да се случат. Така че, някак си ми се струва, че по-близо може би ще бъде до Продължаваме промяната - Демократична България, въпреки че в първата си реч, в която обяви, че подава оставка като президент всъщност той изброи като негативи, включвайки и Продължаваме промяната - Демократична България като част от сглобката. Но когато отиваш на избори и когато е кампания, вече сме свикнали и политиците така са ни научили, че всички казват с кого няма да бъдат в коалиция, а не с кого биха били в коалиция, ако това нещо се наложи. Винаги разговорът за коалиции преди избори може да има и своите негативи, отблъсквайки част от избирателите, които примерно биха симпатизирали на Радев, но пък не симпатизират на Продължаваме промяната - Демократична България. И обратното също, също важи.”, допълни тя.

