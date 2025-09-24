„По принцип това е доста гореща тема напоследък, защото предвид все по-трудното събиране на дефицита в рамките на 3 процента изниква темата за това как да бъдат увеличени приходите и по-малко се говори как да бъдат намалени разходите и затова винаги предвид растящите потребности на икономиката се смята, че е крайно време да приближим нашата данъчна система към тези на страните в еврозоната, която е предимно прогресивна, с малки изключения. Аз смятам, че е твърде рано за това все още по две причини – първата причина е, че България все още няма достатъчно укрепнала средна класа, която средна класа всъщност разчита изключително много на плоския данък, за да може да увеличава своя стандарт на живот, от друга страна смятам, че има страшно много резерви по отношение на доброто управление на разходната част на бюджета, където се правят все още лишени от стратегическа визия разходи, които натоварват както бюджета и данъкоплатците, така и бъдещи поколения с дълг. Ако трябва да се оптимизират тези разходи, това би отложило въвеждане на прогресивен данък с години напред, поне още десетилетие според мен, а средната класа е изключително силна, за да можем да имаме демокрация. Защото без средна класа имаме олигархия – много богати и много бедни, без хора със среден доход и това е причината защо съм против основно за преминаването от плосък към прогресивен данък.“ Това коментира в ефира на bTV Radio икономистът Евгений Кънев по повод препоръките на МВФ за отпадане на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане, и за премахване на максималния осигурителен праг.

„Преди да се върви към увеличение на данъците, включително дори на имотните, макар че там е най-належащо, трябва да се намалят в голяма степен разходите, които са излишни и които са свързани с кражби от държавния бюджет. Ако това бъде прекратено, ако бъдат вкарани в ред и обществените поръчки, там да се вкара реална конкуренция, а не нагласени победители, ще видите още колко резерви има, които обезсмислят вдигането на данъците. Но най-вероятно както се случва и до момента, българите ще трябва под една или друга форма да платят тези неефективности в бюджета и трябва да се готвят за затягане на коланите още догодина.“, каза още Евгений Кънев.

