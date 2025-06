„Нашите регулатори никога не могат да направят това нещо, не могат да предотвратяват такива увеличения, нямат капацитета да го направят и второ, нямат експертизата да го направят“. Това каза пред bTV Radio икономистът Евгений Кънев на въпрос дали с проверките регулаторите могат да предотвратят спекулативно увеличение на цените.

„По принцип инфлацията стана супер интересна тема последните няколко години, първо заради пандемията, след това войната, цените на енергията, знаете служебните кабинети на Радев какви мерки предприемаха да следят цените, общо взето като цяло винаги се раздухва някаква истерия, че някой качва някъде цени и се забравя какво е пазарна икономика. Пазарната икономика не задължава търговеца да се грижи за джоба на потребителя, всеки търговец е в бизнеса, за да може да продаде на такава цена, на каквато може да продаде. Оттук нататък това вече е въпрос на създаване на конкурентен пазар от държавата чрез регулациите с регулатори, който ако не работи ефективно, може да има изкривяване на цените, за което не са виновни търговците, а е виновна държавата. Няма какво да се прави с тези постоянни контроли, които имитират загриженост към населението и се наблюдава нещо без някакъв резултат, докато просто конюнктурата се стреми и въпросът отпадне, или нещо по-важно влезе в новините. Затова в момента поради това, че инфлацията беше единственият параметър, който доскоро не покривахме, но вече покриваме, и начинът, по който тя се изчислява, влезе в окото на бурята и стана изключително важна тема и сега всяка цена на всяка стока, която дръпне нагоре става едва ли не заради еврото- нали виждате колко е нелепо всичко това, което се разразява? Ако търговците не могат да продадат на тази цена, няма да я има тази цена. Щом има някой, който да купува на тази цена, значи реално толкова струва в момента, какви са причините – те са много. Миналата година, когато говорихме за цените на продуктите, никой не отчете, че 2024г. в световен мащаб е най-горещата някога година. Климатът като се променя, се променят и условията за отглеждане на плодове и зеленчуци. Това влияе върху реколтата и добивите. Има не само спекулативни цени, а толкова струва да се снабди пазарът. Естествено, има проблеми, свързани с лошата неконкурентна среда, особено в малки населени места, където има ограничено предлагане и в тези моменти просто трябва да бъде засилено наблюдението на регулаторите и те да се опитват да вземат някакви мерки. Нашият растеж на икономиката зависи от вътрешното потребление, ако ние го смачкаме и него, ние работим срещу себе си.“, коментира Евгений Кънев.

