„Свидетели сме на поредната инициатива, така да се каже, да се постигат политически цели чрез социални искания. Ако направим един бърз преглед кои са големите протести, стачки, уж със социални искания последните 3 години, ще забележим, че най-масовите, с най-големи искания и най-често против интересите на цялата държава са тези протести или стачки, които са със силови методи, поради факта, че самата професия предполага възможността за използване на силови методи. Дали става въпрос за така наречените зърнари или земеделци, които могат да блокират с трактори София, дали става въпрос за миньори, които могат да блокират магистрали с тяхната техника, дали става въпрос за полицаи, които отказват да работят работата си, което означава да блокират града поради това, че няма кой да изпълнява техните функции, но това, което е голям проблем в случая е, че в края на краищата почти винаги има някакъв политически план за цялата работа, почти няма протест, който да не е свързан с постигането именно на такива цели. Има едно нихилистично отношение към бюджета, който вече е приет, тоест първо се приема бюджетът, след това се стачува, при положение, че вече има действащ работещ бюджет. И по някаква странна причина винаги тези протести се случват, когато ГЕРБ е в някаква опозиция срещу тези, срещу които се стачкува. Знаем, че мощните протести, които изброих бяха всичките по времето на кабинета Денков, сега не са пред Министерството на финансите, което е отпуснало такъв бюджет за Софийската община, а са пред кмета Терзиев. Защо самият кмет е поемал такава отговорност, аз не мога да кажа, защото на практика отговорността за положението в тези дружества не е на кмета. Това, което е част от цялото нихилистично отношение към държавата, е необяснението на гражданите или отказът на самите граждани да разберат как работят институциите. В случая имаме бюджет, който общината е одобрила, където има мнозинство, в което кметът Терзиев не участва, а е срещу него. Самите транспортни дружества, които трябва да управляват заплати, тези условия на труд, са със сменени ръководства от същия общински съвет, в който кметът Терзиев не участва. Самите ръководства трябва да практика да предложат реформи, да има бизнес планове, да съкратят персонал. А какво виждаме от тези дружества – те настояват на калпак да се увеличат на всички заплатите с някаква сума, независимо дали става дума за най-тежкия труд и за хората, които са тикани да обясняват пред телевизията и пред медиите колко е тежък трудът, и така наречените чантаджии, които не са никак малко като бройка и които също искат увеличение. Но никой не говори за оптимизация на тези назначения, които са в масовия случай политически назначения. Какво се получава с една такава субсидия – кметът, който не знам по какви причини е на барикадата, да обяснява, че не може по този начин да се получат тези увеличения, вече 6 дни София почти е блокирана, отпуска се тази сума от държавния бюджет, за сметка на други неща, които е трябвало да се направят с тях и кметът трябва да награди сега стачниците, срещу които е говорил 6 дни как не спазват правилата, и те след няколко месеца отново ще излязат на протести, за да искат отново увеличение, или защото общината не изпълнява обещанието за увеличение. Виждате цял порочен кръг заради това, че не спазват законите и процедурите и се използват социалните искания за постигане на политически цели.“ Това коментира пред bTV Radio икономистът Евгений Кънев по повод отпуснатите от правителството 15 милиона лева за увеличение на заплатите на протестиращите в транспорта, за да спре блокадата на София, и реакцията на кмета Васил Терзиев, че тези пари няма да решат проблемите и през октомври парите за заплати ще свършат.

Целия разговор с Евгений Кънев за кризата в София през последните дни, за решението на управляващите, както и какво предстои след влизането ни в еврозоната, можете да чуете на звуковия файл.