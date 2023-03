“Във всички европейски държави във времена на криза, във времена на инфлация трябва да се повишат доходите и покупателната способност на хората” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за народен представител от “БСП за България” и водач на листата във Видин Филип Попов. “И това се прави във всички съседни държави. Таван на цените на малката потребителска кошница има в Гърция и там инфлацията е 5-6%, няма в Литва и Латвия, и там е 25-26%. Не може в държавния бюджет да има пари за магистрали, от които да се краде, а да няма пари за увеличаване на доходите”, добави той.

Цялото интервю с Филип Попов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.