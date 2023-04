От фондация „Асоциация Анимус“ се надяват този път промените в Закона за защита от домашното насилие, в чието изготвяне са участвали, да бъде приет в пленарната зала. Той беше посочен като един от основните приоритети на първите две политически сили.

„Да надделеят силите на разума и някаква отговорност към нещата, които се случват в обществото, тъй като в годините на политически кризи, абсолютно се разрасна домашното насилие, жестокостта, ескалацията, това усещане на безнаказаност доведе до множество тежки случаи, заедно с убийствата на много жени, така че време е да участват и политиците, да се задвижи и държавата, и институциите малко по-отговорно по тези случаи“. Това заяви в интервю за bTV Radio психотерапевтът Надежда Стойчева.

„И този законопроект предлага само в целта си съжителството на двойки и роднини, които живеят заедно ,не предлага действие, свързано с хората, които са в интимност, без да живеят заедно, и ги поставя тях в сериозен риск, тъй като за тях не може да бъде подадена молба за ограничителна заповед и да има закон, който да ги защити. Такъв беше случаят с убитата Кристина. Има много случаи на млади момичета, на 16-17-18 годишни, които не живеят заедно, но попадат на хора, които упражняват насилие. Това са изключително тежки и опасни случаи, разказва психотерапевтът. „Ние имаме редица мерки, с които да установим колко е сериозен рискът и съветваме хората какво да направят и е много важно веднага да предприемат мерки за сигурност“, допълва Надежда Стойчева.

„Над 2700 човека за миналата година са потърсили помощ, обикновено това са около 2000 на горещата линия и около 300 идват на консултиране. От тях поне 100 са деца жертви на насилие и голяма част от тях вече са по кризисните центрове. Множество случаи има при нас, а в момента в тази разгърната обществена дискусия телефонът ни не спира и непрекъснато имаме на седмица по 20 случая“, казва още психотерапевтът.

Голяма част от пострадалите жени не търсят помощ от органите на МВР.

„Тази институция е загубила част от имиджа си. Полицаите, част от тях, могат да разпознаят насилие и помагат, друга част са сред тази част от обществото, която има негативни нагласи, и те не помагат. Освен това те не са тренирани да разпознават нито риск, нито жертвите, и фактически, част от тях действат много адекватно и моментално помагат, настаняват жени, обръщат се към нас, търсят съдействие, друга част абсолютно бездействат и казват – нищо не може да се направи, връщат жената. Интересното е, че там, където има неправителствени организации, има повече случаи и по-добро взаимодействие, а там, където няма НПО-та, които да си помагат с институции, не че няма случаи, а случаите са си в къщи и си мълчат. А пък полицията има какво да направи, ще бъде тренирана по проект по Норвежкия механизъм за разпознаване на риска, надявам се да го осъществят, тъй като аз съм участвала в изготвянето на въпросника и нещата, с които съм се опитала да помогна на полицията. Надявам се да развият нещата, така че да могат да помагат на жертвите повече“, посочи още Надежда Стойчева.

„Нека депутатите да бъдат малко по-състрадателни към хората, които са по-слаби. Нека да преразгледат и Закона на майките на деца с увреждания, и той не е добър, нека са състрадателни наистина, да има повече кризисни центрове. Този закон включва една служба, която да прави стратегия и тактика на държавата, по отношение на превенцията също така, защото в областта на превенцията нищо не се прави. Както и в този закон трябва да има най-сетне един координационен механизъм, който сме го изградили в 2012г., но сега трябва да се осъвремени, за да може да бъде описано всяка една институция каква част от работата има да върши по закона и в какви ситуации как си взаимодействаме, особено за спешните ситуации. Отдавна трябваше това да се случи, защото неправителственият сектор не може да замести цялата държава, колкото и да се опитваме и да правим нещата, и да говорим, че е необходимо, държавата трябва да се включи изключително много. Хубаво е, че има описание, цел на закона, ще има регистър, ще има увеличаване на срока, в който жените могат да подават молбите си, защото сега е едномесечен, понякога не им стига това време, особено на тежките случаи и така като цяло може да се каже, че има вътре много положителни неща, социалните услуги. Искаме и да се промени това, което бяха сложили в НК – за системно домашно насилие – беше сложено там, че трябва да има най-малко 3 акта на насилие, това е абсурдно, искаме да се махне, да бъдат наказвани своевременно тези, които извършват физическо насилие и средни телесни повреди, наистина да има действащо законодателство и да не се чака жената да бъде пребита 3 пъти, счупен кракът и ръката, и зъбите, и всичко и чак тогава да бъде наказано системно насилие, това е абсурд“, смята психотерапевтът от фондация „Асоциация Анимус“.

Цялото интервю с Надежда Стойчева можете да чуете на звуковия файл.