“Не мисля, че Корнелия Нинова вече има някакво влияние в БСП. Тя си подаде оставката след катастрофалните резултати на последните избори.” Това каза в ефира на bTV Radio водача на листа и председател на младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. “Според мен страницата там е затворена и вече няма как да се върнем назад в историята. Сега вече гледаме напред с нови листи, нови идеи, нови лица, с които да променим България. Една от най-големите грешки на Корнелия Нинова беше раздалечаването от президента Румен Радев. Президентът Румен Радев беше кандидата на БСП и двата пъти, когато беше избиран за президент”, допълни той.

Цялото интервю с Габриел Вълков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.